Аргентина продлила переговоры о реструктуризации долга до 24 июля

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июня. /ТАСС/. Правительство Аргентины продлило срок действия предложения о реструктуризации долга перед иностранными кредиторами до 24 июля. Об этом сообщило в пятницу министерство экономики страны.

"Аргентина объявила сегодня, что продлила срок истечения действия предложения, которое было сделано держателям определенных ценных бумаг <...> с 19 июня 2020 года до 17:00 по нью-йоркскому времени 24 июля 2020 года", - говорится в сообщении ведомства.

Министерство планирует объявить результаты переговоров при достижении договоренности не позднее 27 июля. При этом ведомство не исключило, что переговоры могут быть завершены как досрочно, так и продлены после 24 июля. "Аргентина и ее советники намерены воспользоваться продлением, чтобы продолжить обсуждения и позволить держателям бумаг внести вклад в успешную реструктуризацию долга", - говорится в заявлении.

Ранее Министерство экономики Аргентины заявило, что правительство не может принять предложения по реструктуризации долга, которые выдвинули ее кредиторы, так как они несовместимы с целями по восстановлению экономики.

О переговорах

22 мая Аргентина фактически оказалась в ситуации дефолта, так как не выплатила долг кредиторам, но заявила, что продлевает переговоры о реструктуризации. В середине апреля министр экономики Мартин Гусман представил план урегулирования вопроса долга, который предусматривает трехлетний льготный период, а также списание 5,4% объема долга и 62% начисленных процентов - $3,6 млрд и $37,9 млрд соответственно. 28 мая Буэнос-Айрес сообщил, что изменил первоначальное предложение кредиторам, сократив размер списания долга и продолжительность льготного периода до двух лет для большинства ценных бумаг. Долг Аргентины перед частными кредиторами, который республика собирается реструктурировать, составляет $68,8 млрд.

Аргентина уже несколько лет не может восстановить темпы роста экономики и входит в число стран с самой высокой инфляцией. 27 октября прошлого года в стране прошли президентские выборы, на которых победил левоцентристский кандидат Альберто Фернандес. Он сообщил, что считает нужным договориться с кредиторами об отсрочке выплат, чтобы дать экономике возможность развиваться и погасить долги.