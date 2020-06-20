Reuters: в Мексике заморозили счета компаний и лиц, попавших в черные списки США

ТАСС, 20 июня. Служба по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов Мексики заблокировала банковские счета компаний и частных лиц, которые попали в черные списки США в связи с попыткой обойти американские санкции, введенные в отношении Венесуэлы. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу подразделения Сантьяго Нието.

По сведениям агентства, регулятор приостановил активность банковских счетов всех фирм и мексиканских граждан, упомянутых в черных списках. Как указывает агентство, среди них числились мексиканская компания Libre Abordo и связанная с ней Schlager Business.

В четверг Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло трех граждан Мексики, восемь компаний и два нефтяных танкера в черные списки за то, что они пытались "обойти американские санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы".

15 июня президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции заявил, что власти допускают возможность поставок топлива в Венесуэлу при возникновении гуманитарной необходимости, несмотря на вводимые со стороны США санкции в отношении южноамериканской страны.

В начале июня агентство Reuters информировало, что служба по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина Мексики совместно с американскими ведомствами проводит расследование в отношении компании Libre Abordo, которая якобы получила несколько миллионов баррелей нефти из Венесуэлы в рамках договора о поставках сырья в обмен на продовольствие.

Санкции, введенные вашингтонской администрацией в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, запрещают американским компаниям вести бизнес с какими-либо органами власти или предприятиями, контролируемыми правительством президента Николаса Мадуро. Соединенные Штаты ввели санкции против государственной нефтяной компании PDVSA 28 января 2019 года.