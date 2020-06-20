Мишустин утвердил продление электронных больничных для работающих пенсионеров

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения во временные правила оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним. Текст постановления опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные", - отмечается в пояснительной записке.

Согласно ее тексту, речь идет о людях старшего возраста, живущих в регионах, где ограничения по решению руководителей субъектов продолжают действовать. "Такие граждане могут оформлять электронные больничные сроком действия с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в данном конкретном регионе", - отмечается в документе.

Граждане при оформлении больничных не должны будут предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы, они будут выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. В кабмине добавили, что новые электронные больничные, как и предыдущие, оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.

Кроме того, в кабмине напомнили, что расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. "При стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере, - указывается в пояснительной записке. - Для расчета берется заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком 69 961,65 рублей в месяц".

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 года.