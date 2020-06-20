Ретейлеры зафиксировали рост спроса на товары для отпуска

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries зафиксировал рост спроса россиян на товары для пляжного отдыха и путешествий в июне на фоне смягчения ограничений, введенных в РФ из-за распространения коронавируса, и подготовки к открытию туристического сезона в России в начале июля. Об этом говорится в исследовании онлайн-площадки.

"Wildberries проанализировал заказы, выполненные в июне, и отметил рост популярности товаров для авиапутешествий и пляжного отдыха", - говорится в исследовании. Так, продажи чемоданов с 1 по 18 июня в сравнении с аналогичным периодом в мае выросли на 64%, подушек для шеи - на 50%, а продажи берушей выросли на 21%.

В исследуемый период продажи пляжных ковриков выросли на 460%, пляжных полотенец - на 173%, надувных матрасов - на 324%, нарукавников - на 306% и плавательных жилетов - на 397%, а кругов для плавания - на 328%, отмечают аналитики.

В июне на Wildberries росли и продажи одежды и обуви для летних прогулок, а также одежды для пляжа: сарафанов (+199%), шорт (+161%), топов (+86%), футболок (+32%), раздельных (+401%) и слитных (+323%) купальников, плавок (+364%) и парео (+263%). Продажи босоножек за исследуемый период выросли на 163%, мюль - на 188%, сандалий - на 118%, а шлепанцев - на 48%. Защиту от солнца покупатели доверили панамам (+155%), кепкам (+214%), солнцезащитным очкам (+63%) и кремам (+180%).

"Любопытно, что наиболее высокий рост спроса на чемоданы отмечен в Новосибирской области (+148%), на раздельные купальники - в Московском регионе (+401%), на пляжные полотенца - в Краснодарском крае (+367%), на подушки для авиапутешествий - в Татарстане (+82%),на солнцезащитные очки - в Санкт-Петербурге (+75%), а на плавки - в Свердловской области (+337%)", - отмечает онлайн-ретейлер.

В июне россияне также приобретали товары для пляжных и водных видов спорта: продажи досок для плавания выросли на 198% по сравнению с маем, наборов для плавания (масок и трубок) - на 251%, ласт - на 206%, а спортивных мячей - на 21%.

О туристическом сезоне

Ростуризм рассчитывает, что полноценный туристический сезон в России начнется с 1 июля, заявила глава ведомства Зарина Догузова 9 июня. При этом планируется запустить пакетные туры по новым направлениям, включая Калининград, Хакасию, Бурятию (озеро Байкал) и Алтай. Санатории будут размещать туристов при наличии трех справок: о состоянии здоровья (курортная карта), об отсутствии коронавируса и о санэпидокружении. Для отдыха в гостиницах справки не нужны.

Как сообщала глава ведомства Зарина Догузова, отдыхающим на пляжах россиянам можно будет не носить маски. Лежаки будут регулярно дезинфицироваться, отмечала она. При этом ношение масок в закрытых помещениях и соблюдение социальной дистанции (и в ресторанах, и в бассейнах) будет необходимым.