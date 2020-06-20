Камбин выделил более 43 млрд рублей на строительство и ремонт дорог в 46 регионах

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Правительство России выделило более 43 млрд рублей на строительство, ремонт и реконструкцию дорог, мостов и путепроводов в 46 регионах. Как сообщает в субботу официальный сайт кабмина, соответствующее решение было принято на заседании правительства 18 июня.

"Принятие проекта распоряжения позволит профинансировать дорожную деятельность в 46 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении. На заседании камбина премьер Михаил Мишустин отмечал, что речь идет о сумме в размере более 43 млрд рублей. По его словам, это позволит ускорить реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Предполагается, что за счет опережающего финансирования до конца года будут приведены в порядок более 480 км дорог, включая межмуниципальные и местные.