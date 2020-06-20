Кабмин утвердил распределение 27 млрд рублей регионам на субсидии аграриям

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Правительство России утвердило распределение 75 регионам трансфертов в общем объеме более 27 млрд рублей на возмещение части процентной ставки на инвесткредиты аграриям. Как сообщает в субботу сайт правительства, такое решение было принято 18 июня на заседании кабмина.

"Принятие проекта распоряжения окажет положительное влияние на достижение целей государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", - говорится в сообщении.

Также правительство выделило 4,5 млрд рублей на поддержку производителей российской техники и оборудования. Как отмечал на заседании кабмина премьер Михаил Мишустин, 2 млрд рублей из этих средств пойдут на субсидии производителям сельскохозяйственной техники, чтобы они могли предоставлять скидку аграриям на свою продукцию.

По словам Мишустина, это позволит в 2020 году дополнительно реализовать на льготных условиях не менее 3,6 тыс. единиц сельхозтехники. Кроме того, на субсидии для предоставления скидок производителям специализированной техники или оборудования предусмотрено 1,5 млрд рублей. За счет этого будет реализовано более 9 тыс. единиц оборудования для переработки сельскохозяйственного сырья. Еще 1 млрд рублей будет направлен на субсидирование льготного лизинга специализированной техники и оборудования.