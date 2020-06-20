Welt: "Газпром" нашел способ избежать санкций США и достроить "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 20 июня. /ТАСС/. США стремятся продавать собственный СПГ (сжиженный природный газ) в Европе и потому всеми силами, даже угрозами санкций, побуждают ЕС покупать у них газ, однако им вряд ли удастся остановить проект "Северный поток - 2". Об этом говорится в опубликованном в пятницу вечером материале немецкой газеты Die Welt .

"Незамеченным для общественности часто остается то, что эти три буквы [СПГ] стали одной из центральных тем эры [президента США Дональда] Трампа", - пишет издание. Die Welt отмечает, что президенты США "всегда вступались за продукты своей страны - одни содействовали продажам Boeing, другие - соевых бобов". "Но решительность, с которой Трамп борется за СПГ, необычна", - считает обозреватель газеты.

"И все же он едва ли сможет остановить "Северный поток - 2", - констатирует автор. По его мнению, Россия почти достигла своей цели - проложены 2 300 из 2 460 км трубопровода - и, "очевидно, нашла путь, чтобы обойти санкции". "До недавнего времени [судно-трубоукладчик] "Академик Черский" принадлежал "Газпрому" и был риском для концерна, поскольку так его ["Газпром"] могли затронуть меры США. Но затем судно приобрел действующий только в России фонд СТИФ [Самарский теплоэнергетический имущественный фонд]", - напомнила газета.

Издание пишет, что, по оценке экспертов, "Газпром" может контролировать эту организацию, "но американским органам это вряд ли под силу доказать".

"Если это так, то "Газпром" сможет достроить до конца трубопровод, не опасаясь санкций", - подытожило издание. Лишь одно обстоятельство затормозит завершение проекта, и оно не связано с мировой политикой - в июле и августе работы в Балтийском море запрещены из-за нереста трески, отметила газета.

О новых санкциях США

Ранее американские законодатели Тед Круз (республиканец от штата Техас), Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир), Том Коттон (республиканец от штата Арканзас), Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин) и Джон Баррассо (республиканец от штата Вайоминг) внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2".

Как отмечает пресс-служба Баррассо, законопроект "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы". Инициатива направлена "на блокировку завершения строительства газопровода "Северный поток - 2", говорится в заявлении.