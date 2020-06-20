Банк БРИКС предоставил ЮАР займ на $1 млрд для борьбы с COVID-19

ШАНХАЙ, 20 июня. /ТАСС/. Совет директоров Нового банка развития (НБР) БРИКС 19 июня одобрил предоставление экстренного займа Южной Африке в размере $1 млрд на борьбу с распространением коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в субботу пресс-релизе финансового учреждения.

Займ, согласно заявлению банка, предоставляется в ответ на запрос и неотложные финансовые потребности правительства Южной Африки в борьбе с COVID-19. "Помощь НБР будет направлена на удовлетворение неотложных потребностей Южной Африки в области здравоохранения для преодоления пандемии COVID-19 и смягчения социально-экономических последствий для наиболее уязвимых групп населения", - приводятся в пресс-релизе слова вице-президента банка Чжу Сяня.

В настоящее время банк БРИКС активно занимается расширением своей программы экстренной помощи странам-членам в борьбе с распространением коронавируса нового типа. Займ Южной Африке по этой программе стал уже третьим. В марте этого года Совет директоров НБР одобрил предоставление 7 млрд юаней (почти $1 млрд) Китаю, а в начале мая $1 млрд в качестве займа на те же цели получила Индия. 16 июня банк также разместил свои первые трехлетние бонды на международных рынках капитала на сумму в $1,5 млрд в рамках программы оказания экстренной помощи странам-членам банка в борьбе с коронавирусом нового типа.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного в ходе VI саммита БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Банком ранее были получены международные кредитные рейтинги на уровне "АА+" от Fitch Ratings и S&P Global Ratings, позволяющие эффективно привлекать долгосрочное фондирование на международных и локальных рынках капитала.