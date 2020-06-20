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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Минэнерго ожидает в 2020 году цену нефти марки Urals в $35

По словам главы ведомства Александра Новака, рынок нефти вернется на докризисный уровень потребления через два-три года, хотя министерство допускает, что это может произойти уже и в 2021 году

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики России ожидает, что цена нефти российской марки Urals в среднем по 2020 году составит около $35 за баррель. Об этом в интервью германскому изданию Handelsblatt сказал министр энергетики Александр Новак.

"В среднем мое министерство ожидает $35 за баррель для российской нефти марки Urals", - сказал он.

По его словам, рынок нефти вернется на докризисный уровень потребления через два-три года, хотя Минэнерго допускает, что это может произойти уже и в 2021 году.

"Мы надеемся, что это произойдет снова в 2021 году. Но, может быть, это займет два или три года. Потому что люди будут меньше летать, меньше ездить, меньше путешествовать", - добавил министр.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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