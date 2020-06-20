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Российские банки одобрили льготные кредиты на сумму более 221 млрд рублей

Эти средства позволят поддержать около 2 млн рабочих мест, сообщили в Минэкономразвития
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Банки РФ одобрили бизнесу и социально ориентированным НКО 88,6 тыс. льготных кредитов на сумму 221 млрд рублей. Средства позволят поддержать около 2 млн рабочих мест. Об этом в субботу сообщается на сайте Минэкономразвития России.

По данным ведомства, основная часть кредитов приходится на Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, МСП и РНКБ Банк.

Министр экономического развития Максим Решетников сообщил о расширении гарантированного объема кредитования на 100 млрд рублей, до 350 млрд рублей.

Данная программа кредитования под 2% стартовала активнее других мер поддержки бизнеса. Она позволяет заемщику списать кредит и проценты по нему в случае сохранения занятости на момент завершения кредитного договора.

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