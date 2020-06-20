Moody's установило "стабильный" прогноз по рейтингу Подмосковья

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Рейтинговое агентство Moody's подтвердило кредитный рейтинг Московской области на уровне Ba1, прогноз изменен на "стабильный". Об этом ТАСС сообщили в субботу в министерстве экономики и финансов Московской области.

"19 июня 2020 года международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги Московской области на уровне "Ba1", скорректировав прогноз с "позитивного" на "стабильный", - сказали в пресс-службе.

Это произошло из-за пандемии коронавируса, которая скорректировала перспективы глобального экономического роста и ситуацию на финансовых рынках, что отражается на мировых кредитных рейтингах в целом.

В свою очередь, Moody's отмечает динамичную экономику региона, генерирующую высокую базу доходов, сбалансированность бюджета, которую регион будет показывать после кризиса, и умеренную долговую нагрузку. При этом рейтинг Московской области остается на высоком инвестиционном уровне, и Подмосковье сохраняет позицию в тройке лучших регионов России с наивысшими кредитными рейтингами.

"Кредитный рейтинг Подмосковья поддерживается устойчивыми бюджетными показателями, диверсификацией экономики и налоговых доходов. Системность шагов правительства Московской области в реализации долговой политики также находит отражение в стабильно высоких оценках рейтинговых агентств", - отметила заместитель министра экономики и финансов региона Екатерина Зиновьева.