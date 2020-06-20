Путин поручил обеспечить использование искусственного интеллекта в медицине

"Безусловно, [нужно] обеспечить широкую цифровизацию, использование технологий искусственного интеллекта в работе медицинских учреждений на всех уровнях", - сказал он в субботу на совещании с медиками.

"Сейчас нам нужно обязательно идти вперед, опираясь на тот опыт, который мы получили в ходе борьбы с коронавирусом, честно анализируя при этом и достижения, и нерешенные вопросы", - добавил глава государства. Он подчеркнул, что речь идет не только о борьбе с эпидемиями, но и в целом о повышении надежности всей системы.

"Прежде всего, предстоит серьезно улучшить состояние первичного звена - ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов - прим. ТАСС), поликлиник и больниц, служб скорой и неотложной медицинской помощи, укрепить их кадровый состав, на порядок повысить доступность современной диагностики заболеваний", - сказал Путин. "Это предстоит сделать не в отдельных организациях или городах и населенных пунктах, а по всей России, чтобы люди везде могли получить качественную медицинскую помощь, жили долгой здоровой жизнью, а медицинские работники трудились в современных условиях, применяли самое передовое оборудование, могли постоянно повышать свою квалификацию", - добавил он.

Обращаясь к медикам, Путин подчеркнул: "Мы видим, как вы относитесь к своему делу. Мы вас любим, ценим и будем поддерживать".

О работе трансплантологов

Путин удивлен и восхищен работой отечественных медиков-трансплантологов и доволен международным сотрудничеством в этой сфере, несмотря на "политические перипетии". Глава государства поделился своими впечатлениями о том, как наблюдал за операцией на открытом сердце.

На связь с Путиным вышли министр здравоохранения Михаил Мурашко и главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье, которые в субботу присутствовали на открытии филиала Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова в городе Волжском под Волгоградом.

Путин поблагодарил медиков за их работу. "Мы сейчас, прежде всего, конечно, говорим о коронавирусной инфекции, об инфекциях вообще, о том, как мы с этим боремся и что должны сделать еще для того, чтобы работать лучше, но та сфера, которой вы занимаетесь, вызывает не просто какой-то восторг, а, как минимум, удивление", - обратился президента к Готье.

"Я только один раз видел вживую как идет работа на открытом сердце, это вообще не для слабонервных", - признался глава государства. Он уточнил, что наблюдал за операцией в Санкт-Петербурге в Военно-медицинской академии. "Там сверху смотришь на то, что происходит, это [место] оборудовано для курсантов", - уточнил Путин.