СМИ: глава Airbus готовит план по реструктуризации компании на фоне пандемии

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Глава европейской авиационно-космической корпорации Airbus Гийом Фори готовит план по реструктуризации компании в связи с кризисом в авиаотрасли, вызванным пандемией коронавируса. Об этом сообщила в субботу газета La Tribune , в распоряжение которой попало письмо Фори к сотрудникам корпорации.

"Масштабы кризиса, вызванного распространением коронавируса, в нашем секторе требуют от Airbus адаптации. Эта адаптация фактически означает значительное сокращение размеров нашего предприятия, - подчеркивает Фори в своем обращении. - Это вынуждает нас принимать горькие решения, которые, к сожалению, необходимы для защиты будущего нашего предприятия и нашей экосистемы".

В своем письме, как отмечает издание, глава Airbus предупреждает о том, что показатели мирового воздушного трафика вернутся на уровень 2019 года не раньше 2023 года, а возможно только к 2025 году. Согласно предварительным оценкам, ограничения, связанные с распространением коронавируса в мире, приведут сокращению производства в Airbus на 40% в 2020-2021 годах. По данным газеты, план развития компании, адаптированный к ситуации с пандемией коронавируса, может быть представлен в конце июня - начале июля.

"Кризис в авиационном секторе будет длительным и настолько масштабным, что потребуется принять серьезные меры в Airbus, - отмечает Фори. - Я повторюсь, мы потеряли более трети нашей коммерческой деятельности, наши расходы по-прежнему превышают наши доходы".

9 июня министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр сообщил о том, что правительство Франции приняло решение выделить на поддержку авиационно-космической промышленности страны 15 млрд евро. По его словам, в настоящий момент авиаперевозки сведены по-существу к вывозным рейсам. В таких условиях заказы на новые самолеты сократились на 80-90%, указал он.