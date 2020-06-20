В Вологодской области запустили новый мост на самой загруженной в регионе трассе

ВОЛОГДА, 20 июня. /ТАСС/. Новый мост через реку Шексну в Шекснинском районе Вологодской области ввели в эксплуатацию. Он возведен впритык к действующему старому мосту в рамках масштабного проекта расширения самой загруженной в области федеральной трассы А-114 Вологда - Новая Ладога, соединяющей столицу региона Вологду и промышленный центр Череповец, сообщил ТАСС в субботу начальник регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Накрошаев.

В прошлом году инициативу области о расширении до четырех полос участка трассы А-114 между Вологдой и Череповцом поддержал министр транспорта России Евгений Дитрих. В августе прошлого года проект одобрил президент РФ Владимир Путин.

"Движение по мосту через реку Шексну перезапустили: пустили движение по новому мосту, а старый мост перекрыли на ремонт. Сейчас там идет фрезерование, и потом будут выполняться ремонтные работы. По их окончании осенью этого года движение на этом участке станет четырехполосным", - сказал ТАСС Накрошаев.

Как отмечал в начале июня губернатор области Олег Кувшинников, строительство нового мостового сооружения потребовало 2 млрд рублей и двух лет работы. Строители возвели новый мост длиной 290 м вплотную к существующему. Построена также двухуровневая транспортная развязка перед мостом. В связи с увеличением числа полос в 1,5 км от моста возводят надземный пешеходный переход через автодорогу А-114.

Одновременно с этим начинается строительство четырех полос трассы А-114 от станции Дикой до поворота на деревню Стризнево. К осени начнется реконструкция до четырех полос участка автодороги от Шексны до поворота на аэропорт Череповца. Планируется, что весь участок А-114 от Вологды до Череповца, все 120 км станут четырехполосными через два-три года.