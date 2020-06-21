МСП в ряде сфер сократили зарплаты в апреле-мае более чем на 60% из-за коронавируса

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Малый и средний бизнес в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений в апреле и мае 2020 года сократил зарплаты сотрудникам на 63% по отношению к марту. Об этом в воскресенье сообщила газета " Известия " со ссылкой на исследование, проведенное банком "Точка".

По его данным, компании, занятые в сферах дополнительного образования, частной медицины, стоматологии и строительства, были вынуждены снизить зарплаты сотрудникам на 26-40% в связи с ограничениями, введенными из-за коронавируса нового типа. Предприятия МСБ, связанные с вышеперечисленными отраслями, вошли в список наиболее пострадавших от пандемии отраслей.

Из-за ситуации с пандемией коронавируса власти России ввели меры поддержки для населения и бизнеса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, введен мораторий на банкротство таких компаний, банками запущена программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам. Также малые и средние предприятия в заявительном порядке могут получить субсидии - по 12 тыс. 130 рублей в месяц при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.