Власти Нижегородской области направили 600 млн рублей на поддержку сферы туризма

"Туристская отрасль является одной из наиболее пострадавших от пандемии. На региональном уровне внедрены меры поддержки, в том числе возмещение расходов на выплату зарплат и на оплату коммунальных платежей. В целом на поддержку туристической отрасли направлено около 600 млн рублей", - отметил губернатор.

Никитин подчеркнул, что в регионе введен ряд мер по поддержке гостиничного бизнеса. "Например, это программа по временному размещению сотрудников медицинских организаций [в гостиницах]", - пояснил собеседник агентства. В шести гостиницах размещено более 700 медработников. По словам губернатора, в регионе разработали программы по реабилитации в отелях, как для медицинских работников, так и для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию.

Одним из важных туристических направлений в регионе станут речные экскурсии по Волге. В этом году планируется возобновить маршруты судов "Валдай" из Нижнего Новгорода в Городец и Макарьев. "Дополнительно планируется мультимодальный маршрут Нижний Новгород - аэропорт Стригино. Но все зависит от пассажиропотока, от турпотока. На регулярной основе их можно запустить на третьем этапе снятия ограничений", - отметил губернатор.

По его словам, власти также прорабатывают вопрос о запуске межрегиональных речных перевозок. В числе возможных направлений рассматривается Плес и Муром.