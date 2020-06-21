Авиакомпания "Россия" запустит рейсы в Калининград и на Черное море в конце июня

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" в конце июня запустит совместно с компанией "Библио Глобус" туристические рейсы в города-курорты черноморского побережья, а также в Калининград. Об этом говорится в сообщении компании.

"Рейсы будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737-800 и на одних из самых вместительных в парке отечественных авиакомпаний лайнерах Boeing 747", - отмечается в сообщении авиакомпании.

Как уточнил представитель авиакомпании, черноморская программа полетов начнется 22 июня. Рейсы в Анапу будут выполняться из 14 городов: Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Нижнего Новгорода, Красноярска, Омска, Перми, Самары, Сургута, Тюмени, Уфы и Челябинска.

В Симферополь перевозчик планирует летать из 13 городов (из тех же, что и в Анапу, исключая Челябинск). В Сочи - из 12 городов: Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары, Тюмени, Уфы и Сургута.

"В конце июня авиакомпания "Россия" также приступит к осуществлению рейсов из Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в самый европейский город страны - Калининград", - отмечается в сообщении компании.