Путин считает, что чиновникам неприлично "выпячивать" свое благосостояние

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Показной аскетизм не может быть примером для подражания, но и выпячивать напоказ свое благосостояние чиновники не должны. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Если это выставляется напоказ, этот аскетизм, то не думаю, что это является примером для подражания", - сказал глава государства, отвечая на вопрос об аскетическом образе жизни.

"Но что совершенно точно, на что нужно ориентироваться: представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут, они должны исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно, и для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние", - подчеркнул Путин.