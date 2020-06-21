В Марокко с 24 июня откроются кафе

РАБАТ, 21 июня. /ТАСС/. Ослабления режима ограничительных мер, введенных в марте в связи с пандемией, вступают в силу в Марокко с 24 июня. Об этом говорится в обнародованном в воскресенье совместном заявлении МВД и министерства промышленности, инвестиций, торговли и цифровой экономики.

"Органами государственной власти принято решение перейти к следующему этапу ослабления режима ограничительных мер, учитывая необходимость установить равновесие между развитием эпидемиологической ситуации в королевстве и требованиями постепенного возвращения к нормальной жизни и возрождения национальной экономики", - указано в коммюнике.

Так, кафе и ресторанам будет разрешено предоставлять свои услуги на месте, но при использовании только 50% посадочных мест. Коммерческая деятельность возобновится во всех торговых центрах и комплексах, открыты зоны отдыха и развлечений, спортивные залы и хаммамы, но при использовании только 50% от общей вместимости пространства.

Кроме того, с 24 июня будет возобновлена деятельность, связанная с производством аудиовизуальной и кинематографической продукции. Восстанавливается транспортное и железнодорожное сообщение между городами, а также внутреннее авиасообщение. Власти отмечают, что снятие ограничительных мер должно сопровождаться "тщательным исполнением профилактических мер, включая ношение защитной маски, соблюдение социальной дистанции и правил гигиены".

Власти подчеркнули, что "в случае новых вспышек заражений будут приняты все необходимые меры для сдерживания и смягчения негативных последствий пандемии".

По данным Минздрава, число заразившихся коронавирусом в Марокко превысило 9,9 тыс. Со 2 марта, когда в королевстве был зафиксирован первый случай заражения, от последствий коронавируса умерли более 200 человек, выздоровели свыше 8,2 тыс.