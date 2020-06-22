Мосбиржа запускает вечерние торги на фондовом рынке

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Московская биржа в понедельник запускает вечернюю сессию на рынке акций. Торги будут проходить с 19:00 до 23:50 мск.

На начальном этапе доступными станут 25 наиболее ликвидных акций из состава индекса Мосбиржи (IMOEX). Помимо основных акций финансового сектора - Сбербанка, ВТБ и Московской биржи, на первом этапе начнут также торговаться бумаги нефтегазовых компаний - "Газпрома", "Роснефти", "Лукойла", "Сургутнефтегаза", "Татнефти" и "Новатэка". Также в число допущенных бумаг войдут акции "Аэрофлота", "Алросы", "Полюса", Polymetal, "Северстали", "Норникеля", НЛМК, ФСК, "Русгидро", "Интер РАО", "Магнита", МТС и "Яндекса".

Остальные акции из индекса Мосбиржи станут доступны на вечерних торгах до конца 2020 года.

Мосбиржа начала тестирование вечерних торгов на рынке акций со 2 марта 2020 года. Как отмечала торговая площадка, вечерняя сессия повысит доступность российского финансового рынка для всех групп инвесторов и предоставит дополнительные возможности для реализации торговых стратегий. Ранее сообщалось, что Мосбиржа также рассматривает возможность допуска биржевых фондов (ETFs и БПИФов) к вечерним торгам.