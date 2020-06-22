Счетная палата выявила нарушения в работе Минвостокразвития в 2019 году

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в 2019 году допускало нарушения в предоставлении межбюджетных трансфертов дальневосточным регионам, субсидий юридическим лицам, а также в реализации госпрограммы по развитию Арктической зоны РФ. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении Счетной палаты РФ по итогам проверки исполнения бюджета Минкавказом и Минвостокразития России.

"Оба ведомства в отчетном году не обошлись без нарушений и недостатков. В Минвостокразвития они в основном касаются предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам ДФО и субсидий юрлицам, а также реализации госпрограммы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Так, по данным СП РФ, в отдельных случаях межбюджетные трансферты были предоставлены дальневосточным регионам с нарушением установленных правил. При этом большинство субъектов не выполнило в полном объеме показатели результативности их использования. "На 1 апреля 2020 года в пяти из одиннадцати субъектов не достигнуты запланированные показатели по 27 мероприятиям. При этом 24 из них связаны с созданием объектов социальной инфраструктуры", - поясняется в сообщении.

Аудиторы также установили, что в 2019 году на фоне общего сокращения расходов на прямую поддержку инвестпроектов и развитие инфраструктуры территорий опережающего развития (ТОР) значительно выросли расходы на финансирование институтов развития Дальнего Востока. При этом, как уточняют в Счетной палате, большая часть этих расходов идет на оплату труда сотрудников. В то же время на ускорение экономики регионов ДФО деятельность институтов развития существенно не повлияла, отмечают в ведомстве.

Кроме того, по данным Счетной палаты, при реализации госпрограммы развития Арктической зоны РФ Минвостокразвития нарушало порядок и методологические указания разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм. Так, не был утвержден план-график реализации программы, не осуществлялась координация деятельности соисполнителей и участников.

"На момент проверки министерство не владело информацией о достижении плановых значений по четырем из шести показателей госпрограммы, установленных на 2019 год. Также министерство, как ответственный исполнитель госпрограммы, не располагает документами, подтверждающими выполнение работ и исполнение обязательств по заключенным госконтрактам", - указывают в ведомстве.