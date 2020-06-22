Титов предложил Мишустину изменить методику контроля сохранения штата в компаниях

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой изменить методику определения численности рабочих коллективов, необходимой для предоставления государственной антикризисной поддержки. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Титов напомнил, что сохранение работодателями штата на уровне 80-90% является условием для получения льготного кредитования под 2% и субсидий в размере МРОТ за апрель и май для компаний из наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей.

"Для оценки сохранения числа работников используются данные формы "Сведения о застрахованных лицах" (СЗВ-М). В ней учитываются все привлекаемые к работе лица, за которых уплачиваются страховые взносы, в том числе и на основе договоров гражданско-правового характера (ГПХ), без разделения на категории. Таким образом, при окончании договоров ГПХ, которые могут быть разовыми и краткосрочными, в форме СЗВ-М будет зафиксировано снижение числа учтенных лиц в последующий месяц, что не будет означать снижение числа работников, но при этом повлечет невозможность получения субсидий или кредитов", - пояснил свое предложение Титов, слова которого приводит его пресс-служба.

Похожая ситуация, как отметил бизнес-омбудсмен, наблюдается в случае увольнения одного постоянного сотрудника и приема на работу другого сотрудника в течение одного месяца. По форме СЗВ-М в последующем месяце произойдет снижение числа учтенных лиц, но по сути не уменьшится число занятых.

Титов считает, что действующий сейчас подход "противоречит идее предоставления господдержки, при которой акцент делается на необходимости сохранения именно числа работников, то есть постоянно привлекаемых к выполнению трудовых обязанностей лиц".

Для решения проблемы он предложил, в частности, изменить методику определения количества работников, проводить учет сохранения занятости не на основе сравнения с количеством работников на конкретную дату, а путем сравнения со среднесписочной численностью из формы СЗВ-М за I квартал 2020 года, уточнили в пресс-службе.

Меры поддержки

Из-за ситуации с пандемией коронавируса власти России ввели меры поддержки для населения и бизнеса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, введен мораторий на банкротство таких компаний, банками запущена программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам. Также малые и средние предприятия в заявительном порядке могут получить субсидии - по 12 тыс. 130 рублей в месяц при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

С 1 июня запущена кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных некоммерческих организациях с льготной ставкой 2% годовых. Самозанятым будет возвращен налог на доход, уплаченный за 2019 год.