Telegram создаст прокси-серверы для работы в Иране и Китае

ТАСС, 22 июня. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что компания планирует создать прокси-серверы для работы в Иране и Китае. Об этом он сообщил в понедельник в своем Telegram-канале .

Дуров призвал сотрудников компании обратить внимание на "те страны, где Telegram все еще блокируется на государственном уровне, например Иран и Китай". "Мы также просим администраторов прокси-серверов, ранее работавших для российских пользователей, сосредоточить свои усилия на этих странах", - добавил бизнесмен.

18 июня Роскомнадзор объявил, что разблокирует мессенджер Telegram на территории России. В ведомстве отметили, что позитивно оценивают высказанную Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму. Поэтому по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ решено снять требования по ограничению доступа к мессенджеру.