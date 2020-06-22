"Известия": полигон для "умных" автомобилей и инфраструктуры появится в России в 2022 году

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Экспериментальная база для испытания "умных" автомобилей может появиться в России на полигоне НАМИ в Подмосковье к сентябрю 2022 года. Об этом в понедельник сообщает газета " Известия " со ссылкой на презентацию Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".

По данным издания, основной целью проекта является создание экспериментальной базы для так называемых подключенных автомобилей, оснащенных доступом к интернету или беспроводной локальной сетью, и машин с высокой степенью автоматизации управления, по своим свойствам приближенным к беспилотникам, однако не способным полностью заменить водителя. Благодаря особым встроенным каналам связи такие машины теоретически смогут обмениваться информацией как с мобильными устройствами, так и с дорожной инфраструктурой, среди которой "умные" светофоры, камеры фиксации нарушений, центры управления движением, метеооборудование.

Как сообщают "Известия", общая протяженность дорог полигона, который позволит проводить "натурные испытания" с имитацией большого количества дорожных ситуаций, а также испытывать компоненты автоматизации машин, составит 20 км.

Для строительства полигона потребуется порядка 600 млн рублей, из которых 417,8 млн составят средства из бюджета, остальное - частные инвестиции. По информации газеты, в рамках проекта предполагается создание полигона в 2020-2022 годах с реконструкцией уже существующей площадки и дооснащением ее нужным оборудованием ("умной" инфраструктурой). С сентября 2022 года начнется коммерциализация проекта, а его выручка должна будет ежегодно расти - с 42 млн рублей в 2022 году до 470 млн рублей в 2031 году.

Задачи проекта

Представитель НТИ "Автонет" подтвердил изданию проработку проекта. По его словам, на данный момент он одобрен на уровне НТИ, а уже осенью его представят межведомственной рабочей группе под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Как сообщают "Известия", проект также одобрили в Минпромторге, при поддержке которого создается полигон в НАМИ. "Вместе с имеющейся инфраструктурой, предназначенной для имитации любых условий эксплуатации транспортных средств (начиная от автомагистрали и заканчивая трассами для карьерной техники), и закрытой лабораторной территорией площадью 25 га, это позволит создать уникальный центр для полного цикла испытаний, доводки и сертификации беспилотных ТС", - сообщили в пресс-службе министерства.

По данным "Известий", исполнителями проекта заявлены НАМИ, НП "ГЛОНАСС", а также компания "Смартс". В НП "ГЛОНАСС" сообщили, что благодаря проекту станет возможным создание основы для внедрения в РФ технических новинок в области системы обмена информацией между машинами и дорожной инфраструктурой, а также сбора и анализа больших данных.

Исполнительный директор НАМИ Денис Ендачев отметил, что основная задача полигона заключается в обеспечении безопасности внедрения автомобилей, которые оснащены системами помощи водителю, а также ВТС, вплоть до полностью автономных. Глава "Смартс" Андрей Иванов рассказал изданию, что в рамках проекта компания отвечает за оснащение дорог телекоммуникационной инфраструктурой, которая позволит связать все интеллектуальные транспортные подсистемы воедино.

Сегодня на полигоне НАМИ в Подмосковье проводятся испытания беспилотных автомобилей, тестирование которых проходят на трасах общего пользования нескольких регионов страны, включаю Москву.