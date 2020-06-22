"Ъ": правительство выделит дополнительно 3 млрд рублей на межрегиональные авиаперевозки

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Правительство РФ планирует увеличить субсидирование региональных авиаперевозок на треть в 2020 году и выделить дополнительно порядка 3 млрд рублей авиакомпаниям, которые эксплуатируют новые российские самолеты. Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на имеющееся в распоряжении издания письмо замминистра транспорта Иннокентия Алафинова в Минэкономразвития РФ.

По данным газеты, в 2018 году на субсидирование межрегиональных авиаперевозок было выделено около 3,3 млрд рублей, в 2019 году - 7,8 млрд рублей, а в бюджете на 2020 год изначально было заложено 8,3 млрд рублей. Издание сообщает, что, помимо оказания поддержки региональным перевозкам российскими самолетами, правительство также планирует дополнительно выделить 1,67 млрд рублей на субсидирование перевозок по специальному тарифу для малоимущих на Дальний Восток, в Крым и Калининград (изначально на 2020 год было выделено 5,8 млрд рублей).

Из письма также следует, что дополнительные средства будут выделены после завершения применения ограничительных мер, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции, а деньги смогут получить только эксплуатанты новых российских самолетов. Газета напоминает, что сегодня в России для региональных перевозок производятся SSJ100, L-410 и ТВС-2МС (единичные экземпляры). Среди эксплуатантов SSJ100, в частности, авиакомпании "Азимут", "Ираэро", "Якутия", "Ямал".

В Минтрансе изданию не пояснили, о каких именно типах судов идет речь, однако подтвердили планы по внесению поправок в правила предоставления субсидий на формирование региональной маршрутной сети. "В настоящее время документ проходит процедуры согласований, в связи с чем комментировать его подробности пока рано", - сказали в ведомстве.

В Минэкономразвития "Коммерсанту" сообщили, что поддерживают инициативу Минтранса, поскольку она позволит повысить выпуск самолетов отечественного производства. Вместе с тем в ведомстве отметили необходимость долгосрочного и равномерного по годам финансирования.

В ФАС газете сообщили, что не видят в предложенных изменениях нарушений антимонопольного законодательства. "Считаем целесообразным расширять практику поддержки российских производителей, в том числе при распределении международных авиамаршрутов", - пояснили "Коммерсанту" в ведомстве.