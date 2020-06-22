ТПП с марта выдала более 2,5 тыс. заключений о форс-мажоре по внутрироссийским контрактам

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. заключений по внутрироссийским контрактам о наличии обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), связанных с невозможностью выполнить обязательства из-за пандемии коронавируса, были выданы торгово-промышленными палатами в регионах страны. Об этом сообщил в понедельник ТАСС вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Вадим Чубаров.

Территориальные торгово-промышленные палаты, которые относятся к системе федеральной ТПП, выдают заключения о форс-мажоре по договорам между российскими субъектами предпринимательской деятельности.

"На сегодняшний день территориальными палатами проведено 87 500 консультаций по этому вопросу, было получено по всей стране более 35 тыс. заявлений, по результатам их рассмотрения выдано более 2,5 тыс. заключений о наличии обстоятельств непреодолимой силы по внутрироссийским контрактам", - сказал Чубаров. По его словам, в период пандемии документы о наличии форс-мажора оформляются палатами бесплатно.

Он напомнил, что федеральная ТПП является единственной в стране организацией, которая занимается выдачей сертификатов форс-мажоре по внешнеторговым сделкам. Заявки, связанные с пандемией коронавируса, рассматриваются с 18 марта. Палата свидетельствует в качестве обстоятельств непреодолимой силы не пандемию как таковую, а те ограничительные или специальные меры федеральных и региональных властей на территории России, если в результате их применения работающая в РФ фирма не может выполнить свои контрактные обязательства.

"По внешнеторговым сделкам за это время поступило 992 заявлений, по которым мы выдали 403 сертификата. Основаниями для отказа в выдаче документов о форс-мажоре в основном являются или неполнота представленных заявителями документов и сведений, либо отсутствие в указанных заявителем случаях обстоятельств непреодолимой силы. При этом палата всегда дает заявителям подробные и аргументированные разъяснения о причинах отказа", - добавил Чубаров.