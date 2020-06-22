Исследование: гостиничный рынок Москвы и Петербурга начал восстанавливаться в мае

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Гостиничный рынок Москвы и Санкт-Петербурга после минимальной загрузки в апреле 2020 года начал восстанавливаться в мае по мере оживления деловой активности. Такие данные содержатся в исследовании консалтинговой компании CBRE, которое есть в распоряжении ТАСС.

"На фоне оживления деловой активности во второй половине мая загрузка в Москве по итогам месяца составила 14% в сравнении с 8% в апреле", - говорится в материалах.

На гостиничном рынке Санкт-Петербурга в мае зафиксирована незначительная положительная динамика относительно апреля 2020 года, указывается в исследовании. Загрузка брендированных отелей составила более 4% (в апреле, как ранее сообщала CBRE, было менее 3%).

"Май стал началом движения вверх. И Москва, и Санкт-Петербург продемонстрировали незначительную положительную динамику. В июне мы ожидаем более позитивную картину на фоне снятия ограничений", - приводятся в исследовании слова директора, руководителя подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяны Беловой.

В CBRE напомнили, что в июне 2019 года загрузка брендированных гостиниц Москвы и Санкт-Петербурга составляла 85%.

Ранее эксперты компании сообщали, что апрель 2020 года стал самым тяжелым месяцем для гостиничной индустрии России. Отмечалось, что загрузка гостиниц Москвы в апреле 2020 года упала на 70 процентных пунктов, в Санкт-Петербурге - на 65 процентных пунктов. Согласно прогнозам, восстановительный период на рынке индустрии гостеприимства России будет сложным и продолжительным.

О тарифах

В Москве средние тарифы на номера в отелях в мае 2020 года уменьшились на 18% относительно мая прошлого года и на 3,4% снизились относительно апреля 2020 года (до 6 тыс. 50 рублей), говорится в материалах.

В Санкт-Петербурге тариф по рынку в мае в среднем снизился на 35% относительно мая прошлого года, однако в сравнении с апрелем увеличился на 10% - до 5,7 тыс. рублей.