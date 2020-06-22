ТПП просит Минпромторг о специальном налоговом режиме для компаний почтовой доставки

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин направил письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением внедрить специальный налоговый режим для компаний, которые запускают проекты в сфере почтовой доставки. Об этом говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Обеспечить внедрение специального налогового режима для компаний - инициаторов запуска проектов в сфере почтовой доставки при условии выполнения требований по охвату территории, сроков гарантированной доставки, объема доставляемых грузов, а также приобретения отечественной автомобильной, авиационной и иной техники для доставки грузов", - отмечается в числе предложений палаты, касающихся электронной коммерции.

Катырин при этом указал, что сейчас "отсутствуют законодательные стимулы для развития доступного рынка почтовой доставки товаров".

В числе других инициатив палаты - обеспечить создание механизма блокировки социальными сетями аккаунтов "серых" продавцов товаров, работ, услуг при отсутствии верификации пользователя как физического лица и предпринимателя. По мнению Катырина, это позволит пресечь незаконную предпринимательскую деятельность в сфере интернет-торговли с использованием социальных сетей.

Кроме того, ТПП предлагает совместно с участниками рынка, общественными объединениями предпринимателей разработать и внести на рассмотрение проект федерального закона "Об электронной коммерции", а на время его разработки утвердить распоряжением правительства "Правила электронной коммерции и торговли", указывается в письме.