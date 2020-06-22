Строительство новой шахты в Ростовской области за 10 млрд рублей завершат в 2022 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня. /ТАСС/. Шахта "Садкинская - Восточная", которую строит в Ростовской области "Южная угольная компания", по плану начнет работать в 2022 году. Об этом в понедельник рассказал ТАСС заместитель губернатора - министр промышленности и энергетики региона Игорь Сорокин.

"Объем инвестиций в строительство превышает 9,9 млрд рублей. Завершить строительство и сдать шахту в эксплуатацию планируется в 2022 году", - сказал Сорокин. Он отметил, что запасы угля на участке строительства шахты "Садкинская - Восточная", который находится в Усть-Донецком районе области, составляют 78 млн тонн. Объем добычи антрацита после ввода в эксплуатацию шахты ежегодно составит 3 млн тонн.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее утвердил программу развития угольной промышленности России до 2035 года, которая предполагает создание новых центров угледобычи в стране. Программой предусмотрено обновление производственных мощностей, создание новых производственных комплексов в Кузбассе, Ростовской области, а также на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, синхронизация развития железнодорожной и портовой инфраструктуры для обеспечения поставок продукции на внешний рынок.

Ранее директор строящейся шахты Олег Агафонов сообщил, что на новой шахте будут работать около 1,2 тыс. человек, в том числе специалисты угледобывающей отрасли из Ростовской области и других регионов России, где произошло закрытие угольных шахт.

Проектные работы по строительству аналогичной шахты "Южная угольная компания" ведет на участке "Садкинский - Северный" в соседнем Красносулинском районе, отметил Сорокин. Здесь запасы антрацита составляют 223 млн тонн. В Красносулинском районе компания "Донуголь" также продолжает строительство шахты "Обуховская №1" и обогатительной фабрики.

"Южная угольная компания" основана в ноябре 2004 года. В состав компании входят шахты "Садкинская", проектируемая шахта "Садкинская - Северная", а также строящаяся "Садкинская - Восточная". Компания занимается разработкой месторождений угля марки антрацит, расположенных в Сулино-Садкинском угленосном районе Восточного Донбасса.