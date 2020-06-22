Решение по проекту возобновления судоходства по Волге примут в 2021 году

ТАСС, 22 июня. Решение о выборе проекта возобновления судоходства по Волге в Нижегородской области ожидается в 2021 году. Об этом сообщил в понедельник ТАСС глава региона Глеб Никитин.

Рассматриваются два проекта возобновления судоходства по Волге на участке между Нижним Новгородом и Городцом: строительство Нижегородского низконапорного гидроузла и создание третей нитки шлюзов на Городецком гидроузле.

"Идет дискуссия по обоим вариантам, мы дополнительно проводим консультации. Решение вопроса находится в компетенции правительства РФ. Ожидается, что оно будет принято в следующем году", - сказал Никитин.

Проект по созданию Нижегородского низконапорного гидроузла оценивает в 43 млрд рублей, его предполагалось реализовать до 2024 года, однако в июне руководитель Росморречфлота Александр Пошивай сообщил, что ввод гидроузла в эксплуатацию возможен позже этого срока.