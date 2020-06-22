Аппарат Титова прогнозирует уход с рынка до 30% салонов красоты в 2020 году из-за пандемии

"На рынке "бьюти" естественная миграция и так порядка 10% в год. Но этот год, наверное, добавит еще процентов 20", - сказал он.

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Около 30% компаний, относящихся к бьюти-индустрии, могут уйти с российского рынка из-за ситуации с пандемией коронавируса, при этом обычная ежегодная миграция в этой отрасли составляет порядка 10%. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС советник уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

В большинстве регионов России, по данным аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова, салоны красоты открыли свои двери для посетителей после снятия ограничительных мер, а "очереди могут доходить до недели".

"В апреле выручка салонов упала на 85%. Поэтому в первую очередь "выживут" те, кто смог получить все меры поддержки, у кого совпал основной ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности - прим. ТАСС), у кого не было налоговых проблем, кто не сократил сотрудников. Вот эти салоны обязательно продолжат работать. Те, кто принял более резкую стратегию - расторг договоры с сотрудниками и не готов сейчас активно включаться с требованиями Роспотребнадзора, те с рынка уйдут", - пояснил Свириденко.

Омбудсмен по вопросам соблюдения трудового законодательства, руководитель четырех барбершопов сети OldBoy Дмитрий Порочкин сказал ТАСС, что бьюти-индустрия рада снятию ограничений и возможности работать снова.

"Несмотря на карантин, наши салоны на протяжении всего периода самоизоляции стабильно получали несколько звонков в день. И сейчас у нас идет высокий спрос - запись заполнена на 100%. Но это, скорее всего, продлится недолго, так как связано с отложенным спросом", - отметил он.

Учредитель сети салонов красоты "Свифт", зампредседателя подмосковного отделения Партии роста Александр Пашков, подтвердил ТАСС, что возобновил работу шести салонов красоты в Домодедовском городском округе (Московская область), в них трудоустроены 50 человек.

"Мы открыли все помещения. Но самая большая проблема для нашей отрасли, на мой взгляд, - это отток сотрудников в пандемию. Мы были закрыты больше двух месяцев, но у людей росли и ногти, и волосы. Многие мастера разбежались работать по домам, уводя с собой часть клиентской базы", - рассказал он.

Менять правила

Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе парикмахерских и салонов красоты. Так, сотрудникам салонов предписано работать в защитных костюмах, масках и перчатках, надевать шапочку. Расстояние между креслами, где обслуживаются клиенты, должно быть не менее 1,5 метров.

"Требования по расстановке кресел на 1,5 метра, строгой предварительной записи, двадцатиминутного перерыва между клиентами - все это ограничивает поток посетителей, и, как результат, выручки. Поэтому через месяц, когда спрос успокоится, для сохранения объемов надо будет применять какие-то оригинальные стратегии, например, находить дополнительное пространство, где можно поставить кресло, ужимая административные зоны", - полагает Свириденко.

По его словам, требование носить маску и халат может быть неудобным для мастеров, однако "на выручку они влияют в меньшей степени".

Об избыточности некоторых требований говорят и представители отрасли. Так, по мнению Порочкина, это касается пункта о том, что клиент обязательно должен находиться в маске. "Если ему нужно привести в порядок бороду или волосы за ушами, то, признаться честно, сделать это физически невозможно. Я уже не говорю о том, что мастеру порой действительно сложно работать в перчатках", - пояснил он.

По мнению Пашкова, если уж сотрудников бьюти-индустрии обязали носить маски, шапки, халаты, покупать дезинфицирующие средства, то "нужно тогда давать и субсидии на покрытие этих издержек".