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Мишустин продлил срок уплаты патентных пошлин

Срок уплаты продлили до конца 2020 года

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым продлен срок уплаты патентных пошлин, а также других действий, связанных с регистрацией интеллектуальной собственности, до 31 декабря 2020 года. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"Отсрочка касается действий заявителя, необходимых для получения патентов на изобретение, промышленный образец и полезную модель, регистрации наименования места происхождения товара, товарного знака и знака обслуживания. Ходатайства об отсрочке принимает Роспатент", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая форма снизит финансовую нагрузку на правообладателей, позволит им меньше взаимодействовать с госорганами в очном формате, а также сохранит за ними права на интеллектуальную собственность, основанные на охранном документе.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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