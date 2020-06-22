Микрокредитная компания в Приморье снизила кредитные ставки для бизнеса

ВЛАДИВОСТОК, 22 июня. /ТАСС/. Микрокредитная компания Приморского края снизила ставки по займам для бизнеса. Теперь минимальный размер ставки для предприятий, работающих по приоритетным направлениям экономики, составляет 2,25% годовых в моногородах и 4,5% на остальной территории края, сообщила в понедельник пресс-служба краевого правительства.

Совет директоров Банка России 19 июня принял решение снизить ключевую ставку до 4,5% годовых - это ее минимальное значение с 2013 года. В Центробанке заявили, что принятое решение направлено на удержание инфляции вблизи 4%.

"Сейчас, когда Центральный Банк России снизил ключевую ставку до 4,5%, мы автоматически снизили ставки по займам до минимальных значений по приоритетным направлениям ведения бизнеса. Предприниматели, работающие в девяти моногородах Приморья, смогут оформить заем от 2,25% годовых", - приводятся в сообщении слова директора микрокредитной компании Елены Карионовой.

В условиях пандемии компания разработала специальный продукт для пострадавших отраслей - предприниматели могут получить от 10 тыс. до 5 млн рублей на срок до двух лет по льготной ставке 0,5% в первый год. Этой мерой поддержки в Приморье уже воспользовались более сотни предпринимателей.

Микрокредитная компания учреждена правительством Приморского края для расширения доступа предпринимателей к финансовым ресурсам по национальному проекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Нацпроект утвержден для выполнения задач, поставленных в майском указе президента России Владимира Путина. К 2024 году в Приморье предлагается увеличить оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в полтора раза - до 1,5 трлн рублей.