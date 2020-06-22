В Хабаровском крае запустили новую программу поддержки бизнеса в условиях пандемии

ХАБАРОВСК, 22 июня. /ТАСС/. Власти Хабаровского края запустили новую программу поддержки бизнеса в условиях пандемии, по которой предприниматели смогут получить до 3 млн рублей на льготных условиях, сообщается на сайте регионального правительства в понедельник.

На прошлой неделе вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил подготовить предложения по дальнейшему улучшению условий для бизнеса на Дальнем Востоке. Он должен сохранить привлекательность округа для инвесторов на фоне общих льгот, вводимых общенациональным планом восстановления экономики.

"Предпринимателям из числа МСП теперь доступны микрозаймы на льготных условиях в рамках антикризисной программы "АнтиCOVID". Кредитование организаций из перечня пострадавших отраслей организовал Фонд поддержки малого предпринимательства края", - говорится в сообщении.

Микрозаймы помогут предприятиям выйти из кризисной ситуации, сложившейся в регионе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Льготные финансовые ресурсы можно получить на стартап, на развитие бизнеса и на его поддержку. "Максимальный срок микрозайма - два года, а сумма, в зависимости от направления, - до 3 миллионов рублей. Годовая ставка по займу - от 1% до ключевой ставки Центробанка на дату заключения договора. В настоящее время это 4,5%", - уточняется в сообщении.

Для обеспечения микрозайма можно предоставить под залог недвижимость, транспортное средство или оборудование. При отсутствии или недостаточной сумме залога возможно поручительство Гарантийного фонда края под минимальную ставку вознаграждения - 0,5% от суммы поручительства.

"Самочувствие" бизнеса

В Хабаровском крае малому и среднему предпринимательству предоставлены льготы при аренде имущества, в том числе земельных участков, которые находятся в краевой собственности, установлены минимальный процент обеспечения заявки или контракта при участии малого бизнеса в государственных закупках, есть региональные выплаты на сотрудников, работа которых приостановлена. Действуют и другие меры поддержки бизнеса в наиболее пострадавших отраслях - общепит, туризм, развлечения, торговля. В Хабаровске, как сообщил в понедельник заместитель начальника отдела городского управления экономического развития Григорий Коробко, около 400 предприятий уже воспользовались предложенными льготами, они получили поддержку на сумму более 43 млн рублей.

"47% предпринимателей считают, что смогут сохранить и продолжить свое дело. В апреле таких позитивно настроенных представителей бизнес-сообщества насчитывалось всего 40%. Четверть опрошенных опасаются того, что избежать банкротства, возможно, не удастся. 28% предпринимателей пока не берутся делать каких-либо прогнозов о вероятности наступления банкротства, в апреле этот показатель составлял 35%", - привел Коробко данные анкетирования предпринимателей, на основе которых Агентство стратегических инициатив создало так называемую карту самочувствия бизнеса.

С начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрировано более 3,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, свыше 1,8 тыс. человек выздоровели, 23 человека умерли.