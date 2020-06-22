Все производители уникальных препаратов РФ зарегистрированы в системе маркировки лекарств

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Все отечественные производители препаратов, у которых нет аналогов по действию, уже зарегистрированы в системе маркировки лекарств, сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава РФ.

"Все российские производители лекарственных препаратов, у которых нет аналогов по действию, зарегистрированы в системе маркировки лекарств - федеральной государственной информационной системе (ФГИС) "Мониторинг движения лекарственных средств". Из общего числа российских лицензиатов в системе маркировки зарегистрированы 98% по перечню Росздравнадзора", - говорится в сообщении.

В России, согласно постановлению правительства, обязательная маркировка всех лекарственных препаратов начинается 1 июля 2020 года. С 1 октября 2019 года в России обязательна маркировка лекарственных препаратов из перечня семи высокозатратных нозологий.

"К настоящему времени для лекарственных препаратов эмитировано более 1,1 млрд кодов Data Matrix, в обороте или выведено из оборота уже около 111 млн упаковок маркированных лекарств. В системе маркировки зарегистрировано более 63,3 тыс. участников оборота лекарственных препаратов", - отметили в пресс-службе Минздрава.