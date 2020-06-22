Уставной капитал КРСК увеличат за счет средств федерального бюджета

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Уставной капитал АО "Корпорация развития Северного Кавказа" (КРСК) будет увеличен за счет средств федерального бюджета в целях докапитализации. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в Минэкономразвития России.

Ранее Министерство экономического развития досрочно прекратило полномочия совета директоров Корпорации развития Северного Кавказа, утвердив новый состав совета, в который вошли представители Минэкономразвития, Торгово-промышленной палаты, а также аппаратов полпредов президента в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах. Возглавил обновленный совет директоров первый замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич.

"Принято решение об увеличении уставного капитала АО "КРСК" в целях докапитализации за счет средств федерального бюджета. Соответствующее доведение бюджетных средств предусмотрено федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", - сказали в министерстве.

Для усиления контроля за их расходованием в устав акционерного общества внесены изменения. Теперь инвестиционная политика КРСК будет приниматься общим собранием акционеров.

"Также утверждены годовой отчет и бухгалтерская отечность акционерного общества, избран состав ревизионной комиссии, утвержден аудитор на 2020 год. С учетом отсутствия у акционерного общества в отчетном году чистой прибыли, принято решение о невыплате дивидендов по итогам 2019 года", - сообщили в министерстве.

КРСК является государственным инвестиционным фондом и работает с 2011 года. Корпорация поддерживает проекты стоимостью не менее 100 млн рублей и обеспечивает до 80% объема финансирования, а доля ее участия в управлении компанией может доходить до 49%.