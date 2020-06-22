Стартовые цены на туры по России в начале июля оказались на 30% ниже прошлогодних

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Начальные цены на туры по популярным российским направлениям из Москвы с датами вылета в первых числах июля 2020 года оказались на 30% ниже уровня прошлого года. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Сравнительный анализ средних и минимальных цен показал, что стартовые цены на турпакеты с вылетом из Москвы 1-4 июля оказались на 30% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года", - отмечается в сообщении.

Самый дешевый турпакет по России с вылетом из Москвы 1-4 июля на Черное море можно приобрести от 13,9 тыс. рублей до 18,8 тыс. рублей на двоих на семь ночей с размещением в трехзвездочном отеле, отметили в ассоциации. При этом в основном в таких турах в стоимость не включено питание, свидетельствуют данные АТОР. Отправиться по таким минимальным ценам на отдых сейчас можно в Красную поляну, Крым, Сочи, Анапу и Геленджик.

Эксперты также проанализировали цены по новым для организованного туризма направлениям и выяснили, что экскурсионные туры на Байкал на семь ночей стартуют от 48 тыс. рублей на двоих, на Алтай - от 31,8 тыс. рублей на двоих. Недельные туры в Калининградскую область стартуют от 20,9 тыс. рублей на двоих. Семидневные туры в Хакасию на чартерах, которые начинаются во второй половине июля, можно приобрести от 72 тыс. рублей на двоих, сообщили в АТОР.

Эксперты также проанализировали уже приобретенные туры и пришли к выводу, что в основном россияне стремятся приобрести путевки с более комфортными условиями проживания, включающими трехразовое питание или завтраки.