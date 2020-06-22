Москвичи после отмены пропусков стали заправляться на АЗС почти в два раза чаще

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Объем продажи бензина в Москве вырос в 1,85 раза после отмены пропускного режима в сравнении с периодом нерабочих дней. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

"Объем продаж бензина в литрах в среднем за день в Москве в первую неделю после отмены самоизоляции и пропускного режима - с 9 по 14 июня - вырос по сравнению с периодом нерабочих дней - с 30 марта по 11 мая - в 1,85 раза. Рост по сравнению с периодом ослабления режима самоизоляции в столице - с 12 мая по 8 июня - составил более 20%", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем объем продаж топлива в столице после отмены режима самоизоляции остается на 5% ниже средних значений февраля - марта.

Однако продажи бензина АИ-95 на неделе с 9 по 14 июня оказались почти на уровне (на 1,6% ниже) средних объемов до введения ограничений из-за пандемии и распространения коронавируса, следует из данных ВТБ и входящего в группу оператора фискальных данных "Первый ОФД".

При этом объемы продажи бензина в целом по России в период после окончания нерабочих дней превысили средние показатели февраля - марта. Так, в среднем по стране объем продаж топлива в период с 12 мая по 14 июня превысил средние показатели февраля - марта на 5%: потребление АИ-95 и АИ-92 возросло на 6% и 7% соответственно, продажи дизельного топлива вернулись к показателям до введения ограничений, подсчитали в ВТБ.

Режим самоизоляции и пропускной режим отменен в Москве с 9 июня, вместе с ними отменен и график прогулок для горожан.

Самоизоляция в столице

В Москве с 29 марта в связи с пандемией заболевания, вызываемого коронавирусом, был введен режим самоизоляции. Тогда были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, были недоступны для прогулок парки. Для всех жителей была введена самоизоляция.

С улучшением эпидемиологической ситуации власти постепенно стали смягчать ограничения.