"Р-Фарм" и Canon Medical Systems создадут совместное предприятие в Москве

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Группа компаний "Р-Фарм" и Canon Medical Systems Corporation создадут совместное предприятие в Москве. Об этом говорится в сообщении "Р-Фарм".

"Группа компаний "Р-Фарм" и Canon Medical Systems Corporation договорились основать совместное предприятие в Москве, которое будет осуществлять продажи и сервисное обслуживание диагностических медицинских систем Canon Medical Systems в девяти странах Содружества Независимых Государств, включая Россию. Учреждение совместного предприятия состоится после получения всех необходимых регуляторных разрешений", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в компании, начальный капитал совместного предприятия "АрПи Канон Медикал Системз" (RP Canon Medical Systems, LLC) составит 800 млн рублей (1,2 млрд иен), доли учредителей в нем распределятся в соотношении 50% на 50%. Предприятие будет работать в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Российской Федерации, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане.

Как напомнили в компании, 29 июня 2019 года в рамках проходившего в японском городе Осака саммита "Большой двадцатки" в присутствии глав государств России и Японии группа компаний "Р-Фарм" и Canon Medical Systems договорились заложить основу стратегического партнерства на территории Российской Федерации. Данное соглашение включало в себя планы как по взаимодействию в области продаж и сервисного обслуживания медицинской техники, так и локализации ее производства.

"Реализация проекта позволит бесперебойно обеспечивать отечественную систему здравоохранения самой передовой медицинской техникой, в том числе в рамках нацпроекта "Здравоохранение", а также выявлять многие опасные болезни на ранней стадии и серьезно снижать уровень смертности", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров "Р-Фарм" Алексея Репика.

О компаниях

Основные направления деятельности ГК "Р-Фарм" - производство готовых лекарственных форм, исследования и разработка инновационных препаратов и технологий, вывод на рынок современных лекарственных средств, а также обучение и подготовка специалистов для фарминдустрии и здравоохранения. Компания основана в 2001 году, работает на территории РФ, а также в СНГ, США, Германии, Японии и других странах.

Canon Medical Systems Corporation предлагает полный спектр решений в области диагностической медицинской техники, включая аппаратуру для осуществления компьютерной и магнитно-резонансной томографии, ультразвуковых и рентгенологических исследований.