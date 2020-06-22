Utair не будет осуществлять выплаты по 12-летним кредитам

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Авиакомпания Utair приняла решение не осуществлять выплаты по 12-летним кредитам из-за "форс-мажорных обстоятельств" на фоне коронавируса, говорится в сообщении компании.

"В период форс-мажорных обстоятельств из-за коронавирусной инфекции, когда требуется накопление и перераспределение всех средств в пользу операционной деятельности, авиакомпания Utair приняла решение не осуществлять выплату не только 7-летних, но и 12-летних кредитов и займов", - отмечается в сообщении.

В декабре компания сообщала, что планирует отложить выплату процентов по семилетним кредитам, чтобы обеспечить бесперебойную работу компании в низкий зимний сезон.

В 2015 году компания перевела все свои долги в два синдицированных кредита: на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд рублей с погашением в 2027 году.

Более того, Utair также сообщила, что меняет условия платежей по долгу своей дочерней "Финанс-Авиа". "В июле группа предложит кредиторам "Финанс-Авиа" варианты получения оставшихся выплат", - указывается в сообщении.

Ранее "Финанс-Авиа" планировала реструктурировать два выпуска облигаций на сумму 13,3 млрд рублей.