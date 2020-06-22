Группа "Аэрофлот" в мае сократила перевозки на 94%

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" в мае 2020 года уменьшила перевозки пассажиров по сравнению с таким же периодом годом ранее на 94%, до 305,6 тыс. пассажиров, говорится в сообщении компании. При этом за январь - май группа перевезла 11,7 млн пассажиров, что почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"За пять месяцев 2020 года группа "Аэрофлот" перевезла 11,7 млн пассажиров, что на 47,8% ниже результата аналогичного периода 2019 года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 7,3 млн пассажиров, на 49,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, - говорится в сообщении. - В мае 2020 года группа "Аэрофлот" перевезла 305,6 тыс. пассажиров, что на 93,9% ниже результата за май 2019 года".

Как отметили в компании, причинами снижения пассажиропотока стали "динамика спроса и значительные ограничения на полеты, связанные с распространением коронавирусной инфекции в мире", а также "остановка регулярных международных рейсов, ограничения на передвижения по России и опасения пассажиров совершать перелеты повлияли на снижение показателей".

При этом в "Аэрофлоте" подчеркнули, что компания в июне уже приступит к постепенному восстановлению объемов перевозок, что уже выражается в "поступательным увеличением занятости кресел".

Как ранее сообщала Росавиация, по итогам мая авиакомпании сократили перелеты на 91,3%, до 946 тыс. пассажиров.