Цены на бензин Аи-92 с 15 по 19 июня выросли на 17 копеек

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 15 по 19 июня 2020 года выросли на 17 копеек по сравнению с предыдущей неделей и составили 42,98 рубля за литр. Цены на бензин Аи-95 увеличились на 22 копейки - до 46,28 рубля за литр, а стоимость литра дизельного топлива выросла на 7 копеек, до 48,04 рубля. Об этом свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

За отчетный период бензин Аи-92 наиболее всего подорожал в Северо-Западном федеральном округе - на 22 копейки, до 43,37 рубля за литр. Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 50 155 рублей за тонну, что на 240 рублей ниже, чем неделей ранее. Средние оптовые цены увеличились на 603 рубля - до 50 924 рубля за тонну.

По данным Thomson Reuters Kortes, наиболее заметное повышение цен на бензин Аи-95 зафиксировано в Южном федеральном округе - на 44 копейки, до 48,48 рубля за литр. Средние биржевые цены на бензин Аи-95 составили 56 867 рублей за тонну, что на 1 891 рубль выше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены выросли на 2 216 рублей - до 56 661 рубля за тонну.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период снизилась на 554 рубля и достигла 45 386 рублей.

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма по сдерживанию цен на нефтепродукты - демпфера.

Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - наоборот, должны платить государству сверхприбыли.