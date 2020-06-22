Песков: решения о дате обнародования доработанного нацплана по экономике пока нет

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин детально изучает доработанный общенациональный план восстановления экономики, решения о дате и формате обнародования этого документа пока нет. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что нацплан был представлен президенту премьер-министром Михаилом Мишустиным в установленные сроки. "Потребуется определенное время на его проработку, на детальное ознакомление с ним. Когда [нацплан] будет представлен общественности и как - пока решения на этот счет не принималось, как только оно будет принято, мы вас проинформируем", - сказал Песков.

19 июня пресс-служба правительства сообщила, что проект общенационального плана восстановления экономики страны после его доработки был направлен президенту РФ. В кабмине подчеркнули, что в проект документа вошли меры, предложенные Госдумой и Совфедом, Общественной и Торгово-промышленной палатами, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), "Деловой Россией" и "Опорой России", Общероссийским народным фронтом, а также представителями научного сообщества. Отмечается, что соответствующие инициативы были проработаны по итогам встреч, которые по поручениям Путина и Мишустина провел первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Первоначальный проект нацплана восстановления экономики был представлен президенту 2 июня. Документ был принят за основу, после чего началась его доработка.