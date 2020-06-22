Проектирование нового терминала аэропорта Краснодара завершится в январе 2021 года

КРАСНОДАР, 22 июня. /ТАСС/. Работы по проектированию нового терминала международного аэропорта Краснодара планируется завершить в 2021 году. Общая стоимость работ по проектированию терминала, служебно-технических зданий, парковки и инженерных сооружений составит около 300 млн рублей, сообщил ТАСС официальный представитель аэропорта Виталий Коренюгин.

В начале июня сообщалось, что основные работы по строительству нового терминала аэропорта в Краснодаре начнутся весной 2021 года, а ввод в эксплуатацию ожидается в декабре 2023 года. После запуска транспортного хаба пропускная способность аэропорта вырастет более чем в два раза и достигнет 27 тыс. пассажиров в сутки.

"Международный аэропорт Краснодар приступил к проектированию нового терминала. Общая стоимость работ по проектированию составит 300 млн рублей. Завершение работ по проектированию планируется в январе 2021 года", - сказал Коренюгин.

Он уточнил, что будет разработана проектная документация нового терминала и его служебно-технической территории, включающей административные здания, служебные, складские помещения, новый грузовой терминал, парковки и объекты инженерной инфраструктуры. Коренюгин уточнил, что для выполнения работ выбран подрядчик ООО "Спектрум-Холдинг", разработка проекта осуществляются за счет собственных средств аэропорта.

Также он сообщил, что проектирование автомобильного подъезда к новому аэропорту уже включено в региональную программу развития дорог и начнется в этом году.

О проекте

В феврале 2018 года власти Краснодарского края, Краснодара и компания "Базэл Аэро" на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали протокол о реализации проекта по развитию аэропорта до 2022 года. Планировалось строительство нового аэровокзала, привокзальной площади, грузового и VIP-терминалов, пешеходной галереи, краткосрочных и долгосрочных парковок.

В декабре 2019 года сообщалось, что новый терминал, площадью 75 тыс. кв. м оснастят десятью телескопическими трапами. Кроме терминала, комплекс будет включать объекты служебно-технической территории нового аэропорта. Это здания служб, ремонтные мастерские, складские помещения, гаражи. Кроме того, в планах строительство рулежных дорожек и перрона, обеспечивающего стоянку 21 воздушных судов одновременно. Также запланировано строительство новой дороги регионального значения. Она соединит территорию нового аэровокзального комплекса с трассой Темрюк - Краснодар - Кропоткин.

Международный аэропорт Краснодара является одним из крупнейших на юге России, занимает девятое место среди российских аэропортов по количеству перевезенных пассажиров. По итогам 2019 года пассажиропоток составил 4,6 млн человек. Аэропорт находится под управлением компании "Базэл Аэро", в которую входят также аэропорты Анапы и Сочи.