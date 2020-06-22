Правительство выделит деньги на организацию горячего питания младших школьников

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Правительство РФ выделит десятки миллиардов рублей на оплату горячего питания школьников младших классов. Как сообщил в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, "подписано постановление правительства, которое позволит софинансировать из федерального бюджета региональные расходы на эти цели".

Глава кабинета министров напомнил, что по предложению президента РФ Владимира Путина с этого учебного года в школах вводится бесплатное горячее питание для учеников начальных классов.

"Раньше это была обязанность исключительно регионов и муниципалитетов, причем в большинстве субъектов Российской Федерации горячее питание организовывалось только для льготников", - отметил Мишустин. Он подчеркнул: "Необходимо, чтобы у всех учеников с первого по четвертый класс была такая возможность независимо от социального статуса".

"Мы уже заложили средства в федеральном бюджете, чтобы ежедневно для каждого ученика начальных классов было организовано горячее питание. На этот год предусмотрено почти 22 млрд рублей, на следующий - свыше 43 млрд рублей", - сообщил председатель правительства.