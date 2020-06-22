Правительство выделило более 23 млрд рублей на поддержку МСП

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Правительство РФ выделило более 23 млрд рублей на субсидии для сохранения рабочих мест в организациях малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"Правительство продолжает поддерживать организации малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей, которые сохранили не менее 90% работников, на субсидии для них мы ранее уже направляли из резервного фонда правительства более 81 млрд рублей, сегодня выделим еще свыше 23 млрд рублей", - сказал глава кабинета министров. Он уточнил, что "соответствующее распоряжение правительства подписано".

"Выделение дополнительных средств вызвано тем, что мы постоянно расширяем перечень пострадавших отраслей, а число потенциальных получателей субсидии растет, и сейчас оно составляет один миллион 730 тыс.", - пояснил председатель правительства. Он уточнил, что число работников предприятий, которые могут получить субсидии, "увеличилось до 5 млн".

"Поддержка правительства позволит сохранять занятость и стабильную работу таких организаций и, конечно, поможет людям пройти этот непростой период", - подчеркнул Мишустин.