На Ставрополье запущено предприятие по производству алюминиевых баллонов для аэрозолей

ПЯТИГОРСК, 22 июня. /ТАСС/. Заемщик Фонда развития промышленности (ФРП) "Аэробалл" открыл в Невинномысске Ставропольского края предприятие по производству алюминиевых баллонов для аэрозолей, сообщила пресс-служба фонда.

"Порядка 50% аэрозольной упаковки будет использовано для производства парфюмерно-косметических изделий, направляемых на экспорт в страны Европы, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, строительство нового завода по производству алюминиевых баллонов на территории национального аэрозольного кластера в Ставропольском крае началось в августе 2018 года. В настоящее время предприятие запустило в работу первую высокоскоростную линию по выпуску баллонов мощностью 46 млн единиц продукции в год. В 2020 году планируется также запустить вторую линию мощностью 40 млн баллонов в год. После завершения всех строительных работ производственная мощность предприятия составит порядка 86 млн единиц алюминиевых баллонов ежегодно.

Отмечается, что аэрозольные баллоны "Аэробалла" используются для наполнения парфюмерно-косметическими средствами: антиперспиранты для тела, средства для укладки и ухода за волосами, освежители воздуха, средства ухода за обувью. Основными заказчиками станут бренды транснациональных компаний. Далее в составе готового продукта порядка 50% товаров будет поставляться на российский рынок, а другие 50% пойдут на экспорт в Нидерланды, Великобританию, Сингапур, Индонезию и страны Ближнего Востока.

"Открытие нашего завода в Невинномысске - это еще один шаг по развитию импортозамещения и увеличению российской экспортоориентированной продукции. Кроме того, проект важен для социально-экономического развития Ставропольского края. С начала финансирования проекта Фондом развития промышленности и "Корпорацией развития Северного Кавказа" мы создали в регионе более 47 рабочих мест", - приводятся в сообщении слова директора ООО "Аэробалл" Якова Литовченко.

По информации фонда, оборудование для первой линии было закуплено на средства займа от Фонда развития промышленности. В конце 2018 года предприятие получило 400 млн рублей по программе "Проекты развития" под 3% годовых на первые три года и 5% годовых на оставшийся срок. Общий бюджет проекта по созданию нового производства превысил 800 млн рублей. Закупка оборудования по второй линии происходит с поддержкой АО "Корпорация развития Северного Кавказа".