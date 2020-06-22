Российскую турбину ГТД-110М могут использовать на ТЭС на Кубани

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. "Технопромэкспорт" Ростеха может использовать российскую турбину большой мощности ГТД-110М на теплоэлектростанции "Ударная" в Краснодарском крае, сообщил ТАСС источник в энергетической отрасли.

"С учетом готовности первой отечественной турбины большой мощности к серийному производству, это логичный шаг. В условиях санкций и ограниченного доступа к зарубежным технологиям необходимо форсировать импортозамещение в этой сфере и переориентировать рынок на российское оборудование", - сказал собеседник агентства.

Как заявлял ТАСС директор по производству "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, входит в Ростех), предприятие подготовило производственные линии к началу выпуска турбин. Планировалось, что серийный выпуск турбин ГТД-110М начнется в 2020 году.

По информации "Коммерсанта", строительство ТЭС "Ударная" на юге России может быть отложено на конец 2023 года, в том числе из-за планов инвестора проекта изменить состав оборудования на станции и поставить туда российскую турбину ГТД-110М. В конце 2019 года замглавы Минэнерго Евгений Грабчак не исключил перенос ввода ТЭС на два года из-за проблем с получением технических условий на газоснабжение станции.

ТЭС "Ударная" будет располагаться между Анапой и Новороссийском, ее проектная мощность составит порядка 500 МВт. Планировалось, что станция будет состоять из двух турбин по 25 МВт производства ОДК и двух турбин средней мощности. Производители энергетического оборудования не раскрывались.

Представитель "Технопромэкспорта", строящего ТЭС "Ударная", заявлял, что турбины будут куплены на вторичном рынке, рассматривается оборудование Siemens, General Electric и Ansaldo.

"Технопромэкспорт" в марте 2018 года был признан победителем конкурса на строительство ТЭС в Тамани мощностью до 460 МВт, конкурс на поставку турбин компания объявила в июле 2018 года.