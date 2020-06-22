Перевозки пассажиров на ж/д и водном транспорте включили в список пострадавших отраслей

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Правительство РФ включило в перечень пострадавших отраслей пассажирские перевозки на железнодорожном и водном транспорте. Об этом заявил на оперативном совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин.

"Мы приняли решение включить в перечень пострадавших отраслей компании, которые занимаются пассажирскими перевозками на железнодорожном и водном транспорте", - сказал он.

Мишустин напомнил, что в первой половине апреля объем перевозок пассажиров поездами дальнего следования сократился на 77% по сравнению с прошлым годом, а с учетом массового возврата билетов денежные поступления от их продажи снизились более чем на 90%.

"Ситуация для отрасли критическая и чревата необратимыми последствиями. Важно не допустить сбоев в работе пассажирского железнодорожного и водного транспорта, ведь это ударит в первую очередь по людям", - заявил премьер.

Он указал на необходимость "сделать так, чтобы перевозчики гарантированно исполняли свои обязательства перед пассажирами". "Для этого распространим на данную сферу льготы и меры государственной поддержки пострадавших отраслей", - резюмировал Мишустин.