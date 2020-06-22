В Белоруссии с 1 июля ставка рефинансирования снижается до 7,75% годовых

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Национальный банк Белоруссии снижает ставку рефинансирования с 1 июля с 8% до 7,75% годовых. Об этом в понедельник сообщил регулятор.

"С 1 июля 2020 года ставка рефинансирования снижается с 8 до 7,75% годовых, ставка по кредиту овернайт - с 9 до 8,75% годовых, ставка по депозиту овернайт - с 7 до 6,75% годовых", - сказано в сообщении по итогам дополнительного заседания правления Нацбанка по денежно-кредитной политике.

Как отмечает регулятор, инфляция замедляется в республике "быстрее, чем ожидалось": "В мае 2020 года прирост потребительских цен в годовом выражении составил 4,9% при 5,4% в апреле 2020 года. Годовая базовая инфляция замедлилась до 3,9% (4,5% в апреле 2020 года)".

"Более быстрыми темпами замедляются инфляционные процессы в странах - торговых партнерах Беларуси. На этом фоне зарубежные центральные банки активно снижают свои ключевые ставки, - сообщил регулятор. - В этих условиях Национальный банк также продолжил смягчение денежно-кредитной политики".

19 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает целесообразным до конца июня в очередной раз снизить ставку рефинансирования.

Национальный банк с 20 мая 2020 года снизил ставку рефинансирования до 8% годовых с 8,75% годовых. Очередное заседание правления НББ по денежно-кредитной политике, на котором принимается решение о снижении ставки рефинансирования, запланировано на 12 августа 2020 года.